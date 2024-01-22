Жители Подмосковья могут бесплатно повысить свою цифровую грамотность

Бесплатную программу по развитию цифровой грамотности запустил для жителей Московской области Яндекс Практикум. Новый курс поможет разобраться в технологиях — от компьютера до искусственного интеллекта, научиться пользоваться разными сервисами и применять искусственный интеллект в повседневных задачах.

Примечательно, что основная цель программы состоит в том, чтобы дать возможность жителям Подмосковья бесплатно обучиться навыкам работы с современными технологиями и повысить уровень цифровой грамотности пользователей, сделать технологии доступнее. Присоединиться к проекту может каждый.

Отмечается, что всего в курсе четыре раздела. Тем, кто совсем не пользуется компьютером или делает это редко, расскажут, как он устроен, какие бывают файлы и программы, и как их применять. Более опытные пользователи смогут начать с раздела, посвященного безопасному поиску и проверке информации в интернете, а также работе с онлайн-сервисами.

«Мы в Яндекс Практикуме хотим, чтобы технологии были доступны каждому. Поэтому мы разработали бесплатный курс, который на простых примерах знакомит с цифровыми инструментами и их безопасным использованием. Мы надеемся, что курс поможет чаще использовать онлайн-сервисы и ИИ в работе и решении повседневных задач», — рассказал Владимир Лазарев, директор по продукту в Яндекс Практикуме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область успешно внедряет ИИ в различные сферы жизни.