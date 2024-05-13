Жители Подмосковья могут оказать поддержку белгородцам
Фото: [Соцсети выставки-форума «Россия»]
Жители Московской области могут присоединиться к акции Международной выставки-форума «Россия» «Белгород, наши сердца — с вами!» и оказать поддержку жителям Белгородской области. Об этом сообщает официальный канал Международной выставки-форума «Россия» в социальных сетях.
Перечислить средства можно онлайн. Получателем является МОО «Святое Белогорье против детского рака», в назначении платежа необходимо указать «Наши сердца с вами».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия.