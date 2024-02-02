Жители Подмосковья могут оплатить трудовой патент в отделениях почты

«Клиент должен предоставить оператору банковские реквизиты, которые выдаются при оформлении патента. После расчета клиент получит копию бланка и кассовый чек. В случае проверки мигранту достаточно будет предъявить эти документы, чтобы подтвердить оплату патента и, соответственно, легальность работы в РФ», — говорится в сообщении.