Жители Подмосковья могут оплатить трудовой патент в отделениях почты
Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]
Иностранные граждане, проживающие на территории Подмосковья могут оплатить трудовой патент, необходимый иностранцам для работы в России, в любом из отделений почты. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Клиент должен предоставить оператору банковские реквизиты, которые выдаются при оформлении патента. После расчета клиент получит копию бланка и кассовый чек. В случае проверки мигранту достаточно будет предъявить эти документы, чтобы подтвердить оплату патента и, соответственно, легальность работы в РФ», — говорится в сообщении.
При этом иностранцы могут внести авансовый платеж за документ как на месяц, так и на год, стоимость в обоих случаях составит 75 рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.