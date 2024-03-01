Жители Подмосковья могут отдать свой голос за проекты инициативного бюджетирования

В Подмосковье на портале «Добродел» стартовало голосование за проекты, которые будут реализованы в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказал, что в этом году было выдвинуто 640 инициатив, что на 131 больше, чем в прошлом году. Он также пригласил всех жителей региона присоединиться к голосованию и воплотить в жизнь проекты, на ваш взгляд, наиболее актуальные и нужные. Отдать свой голос можно до 10 марта.

Отмечается, что среди выдвинутых инициатив — 147 касаются ремонта и оснащения объектов культуры, 99 — развития физической культуры и массового спорта, 70 — благоустройства населенных пунктов. Свыше 260 инициатив относятся к категории «иные вопросы» — сюда вошли: приобретение мебели и оборудования в школы, обустройство игровых площадок и другие.

«Субсидия из регионального бюджета на реализацию проектов-победителей составит 500 млн рублей», — добавил депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры России».