Жители Подмосковья могут получить услуги Росреестра в офисах МФЦ
Фото: [Медиабанк МО]
Жители Подмосковья могут получить услуги областного Росреестра в одном из 248 офисов «Мои документы» и территориальных подразделений. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Специалисты наших офисов постоянно взаимодействуют с коллегами из Росреестра и регулярно проходят обучение, чтобы быть в курсе всех изменений в законодательстве в сфере недвижимости. Такое сотрудничество позволяет оказывать услуги быстро и качественно», — отметила директор ГКУ МО «Московский областной центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Галина Варганова.
Начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина также добавила, что услуги подмосковного Росреестра пользуются спросом у граждан. По ее словам, сотрудники МФЦ стараются работать по принципу «для людей» и постоянно совершенствуются.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.