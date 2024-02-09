Жители Подмосковья могут получить услуги Росреестра в офисах МФЦ

«Специалисты наших офисов постоянно взаимодействуют с коллегами из Росреестра и регулярно проходят обучение, чтобы быть в курсе всех изменений в законодательстве в сфере недвижимости. Такое сотрудничество позволяет оказывать услуги быстро и качественно», — отметила директор ГКУ МО «Московский областной центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Галина Варганова.