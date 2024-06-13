Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Семья и будущее России»

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России»-2024, организатором которого выступает Фонд Андрея Первозванного. Конкурс проводится при поддержке Факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и Фонда целевого капитала «Истоки». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.

Принять участие в мероприятии могут журналисты зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и других СМИ, а также представители ВУЗов. Подать заявку можно здесь. Конкурс проводится по номинациям «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ», «Социальные проекты», «Научные работы».

«В 2024 году учреждена новая номинация — «Молодой журналист». В ней могут принять участие авторы от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Авторам нужно будет подтвердить свой возраст», — добавили в сообщении.

Финалисты смогут посетить трехдневную конференцию, которая пройдет в Москве в конце октября. Более 50 из них станут лауреатами основных и специальных призов, общий призовой фонд 1 миллион рублей. Узнать другие подробности можно здесь.

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