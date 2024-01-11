Жители Подмосковья могут принять участие в вебинарах по земельным услугам
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Жители Московской области могут посетить онлайн-вебинары по земельным услугам, их проводят специалисты Минимущества региона дважды в месяц, сообщили в пресс-службе ведомства. В этом году первые встречи пройдут 17 января.
«За 10 дней 2024 года уже более тысячи заявителей обратились на портал за услугами. Востребованность есть, но есть и вопросы, которые поступают нам от граждан. И онлайн вебинары — это отличная площадка для прямого диалога. Именно диалога, в ходе которого наши специалисты не только рассказывают в деталях обо всех услугах земельно-имущественного блока, но и дают консультации, отвечая на все поступающие вопросы», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.
Вебинары доступны для физических и юридических лиц. В рамках них они узнают о государственных и муниципальных услугах, типовых ошибках, которые допускаются при подаче документов и не только. Записаться на вебинар можно на сайте госуслуг в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.