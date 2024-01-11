Жители Подмосковья могут принять участие в вебинарах по земельным услугам

«За 10 дней 2024 года уже более тысячи заявителей обратились на портал за услугами. Востребованность есть, но есть и вопросы, которые поступают нам от граждан. И онлайн вебинары — это отличная площадка для прямого диалога. Именно диалога, в ходе которого наши специалисты не только рассказывают в деталях обо всех услугах земельно-имущественного блока, но и дают консультации, отвечая на все поступающие вопросы», — рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.