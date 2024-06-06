Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской просветительской эстафете по финансовой грамотности

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской просветительской эстафете «Мои финансы», которая проводится в целях повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры у россиян. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мероприятие состоит из трех этапов, до конца июня в стране проходит первый этап — «Семейный бюджет», ключевыми темами которого стали правила ведения домашней бухгалтерии. Участников эстафеты ждут лекции, статьи, чек-листы, квизы и многое другое. Жители региона могут изучить материалы о том, как уберечь семью от мошенников, освоить правила финансово-цифровой безопасности и не только на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 18+