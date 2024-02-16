Жители Подмосковья могут приобрести товары для здорового питания в магазинах у дома

«Благодаря взаимодействию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с крупными торговыми сетями нам удалось увеличить продажи товаров для здорового питания на 20%. Стоит отметить, что при разработке продукции акцент делается не только на чистый состав блюд, технологию приготовления, но и на вкусовые предпочтения покупателей на основе внутренних опросов и отзывов», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.