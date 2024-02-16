Жители Подмосковья могут приобрести товары для здорового питания в магазинах у дома
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Торговая сеть «Перекресток» расширила ассортимент товаров для здорового питания на полках своих магазинов, жители Подмосковья могут приобрести их в магазинах у дома. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря взаимодействию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с крупными торговыми сетями нам удалось увеличить продажи товаров для здорового питания на 20%. Стоит отметить, что при разработке продукции акцент делается не только на чистый состав блюд, технологию приготовления, но и на вкусовые предпочтения покупателей на основе внутренних опросов и отзывов», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
В ведомстве уточнили, что новую линейку еды «Зеленая линия» производят на фабрике-кухни Х5 Group, готовую продукцию разработали повара и нутрициологи специально для торговой сети. На данной момент покупателям доступны 13 позиций — борщ и тыквенный крем-суп, сырники и творожные запеканки, сендвич-роллы, пасты и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.