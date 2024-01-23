Жители Подмосковья на выборах президента России смогут проголосовать на любом избирательном участке

Жители Московской области смогут проголосовать на выборах президента России на любом избирательном участке вне зависимости от места регистрации.

Это возможно благодаря механизму «Мобильный избиратель», сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Для того, чтобы воспользоваться таким правом, нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

С 29 января по 11 марта сделать это можно с помощью портала госуслуг, через МФЦ или в территориальной избирательной комиссии. По будням она работает с 16:00 до 20:00, по выходным — с 10:00 до 14:00.

С 6 по 11 марта подать заявление в список избирателей по месту нахождения можно будет в участковой избирательной комиссии.

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