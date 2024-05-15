Жители Подмосковья направили почти двести тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия за апрель

В апреле 2024 года жители Подмосковья направили в Росреестр более 172 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, более 38 тысяч заявлений направили на государственный кадастровый учет, около 120 тысяч — на государственную регистрацию прав. Еще более 14 тысяч заявлений было направлено по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий, 13 тысяч — на регистрацию ипотеки (более 86% — в электронном виде). На регистрацию ДДУ поступило более пяти тысяч заявлений (более 95% — в электронном виде).

«Электронный способ подачи документов имеет ряд преимуществ: электронные сервисы Росреестра просты в использовании, доступны круглосуточно из любой точки России. На официальном сайте Росреестра приведены пошаговые инструкции получения каждой государственной услуги и сроки ее предоставления», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.