Жители Подмосковья оставили свыше 70 отзывов в рамках акции «Вежливый водитель»

В Подмосковье уже почти месяц проходит акция «Вежливый водитель». Ее организатор — АО «Мострансавто», напомнила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, с 19 марта жители региона оставили семьдесят шесть позитивных отзывов о работе водителей «Мострансавто». Наибольшее число откликов прислали пассажиры из Люберец, Луховиц, Котельников и Коломны.

В акции участвуют свыше 9,5 тысячи водителей. В скором времени будут определены самые вежливые сотрудники, они получат подарки.

Акция «Вежливый водитель» продлится до 19 апреля. Направить отзыв о работе водителя автобуса можно по адресу oprosmta@yandex.ru. В письме следует указать дату и время поездки, а также направление движения, и, если будет такая возможность, регистрационный номер автобуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для «Мострансавто» будут закуплены новые автобусы.