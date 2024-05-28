Жители Подмосковья отправили более шести тысяч посылок в зону СВО с начала года

С начала 2024 года жители Подмосковья отправили более 6,5 тысячи посылок в зону специальной военной операции, сделать это можно бесплатно через службу Почты России. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что один человек может отправить несколько посылок в любом почтовом отделении, перед отправкой ему нужно будет показать сотруднику почтового отделения содержимое и убедиться, что масса посылки не превышает 10 килограммов.

«В адресной строке необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, а также номер войсковой части и адрес: индекс — 103400, город — Москва. Посылка будет направлена в логистический центр Почты России, после чего ее передадут представителям Министерства обороны Российской Федерации, которые обеспечат доставку до конечного получателя» — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.