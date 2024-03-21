Более 40% жителей Подмосковья отметили, что строительство ЮЛЫ и Мытищинской хорды (ВБТ) в регионе повысит удобство передвижения и сэкономит их время на будущих маршрутах. Такие данные получило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в ходе опроса о платных дорогах, проведенного на портале Госуслуг.

При этом 13% (ЮЛА) и 11% (ВБТ) опрошенных граждан выступили против строительства данных дорог. В целом 9% респондентов сочли высоким уровень транспортной доступности ближайшего Подмосковья. По их мнению, инфраструктура развивается быстро и в регионе нет значительных проблем с дорогами. При этом 82% считают уровень доступности средним, а загруженность дорог — сильной.

«Больше половины, 56%, против строительства платных дорог в области, 25% — поддерживают строительство, а 19% отметили, что не против строительства «платок» в ближайшем Подмосковье», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.