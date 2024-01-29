Жители Подмосковья подали более ста тысяч заявлений на региональном портале госуслуг за неделю

На прошлой неделе жители Подмосковья подали 126,7 тысячи заявлений на региональном портале госуслуг, наиболее востребованной услугой стала выписка из домовой книги. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что данной услугой за семь дней воспользовались 22,4 тысячи раз. Помимо этого, среди самых популярных услуг оказались подача заявлений на участие в ЕГЭ (11,6 тысячи заявлений), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (10,7 тысячи), аттестация педагогических работников (6,6 тысячи) и запись в кружки и секции (4,9 тысячи). Отметим, что в общей сложности на портале доступны более 300 услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.