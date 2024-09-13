Жители Подмосковья получили почти три миллиона услуг в офисах МФЦ с начала года

С начала 2024 года жители Подмосковья получили в офисах МФЦ 2,8 миллиона услуг, что вдвое больше, чем 10 лет назад. Об этом в преддверии Дня открытия первого МФЦ сообщает Московская областная Дума.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов напомнил, что первый офис МФЦ был открыт в сентябре 2009 года в Балашихе.

«Спустя время офисы появились в каждом городском округе Московской области. Сегодня в регионе функционируют 244 МФЦ, включая территориальные подразделения, где оказывается 174 вида услуг», — сообщил он.

По словам Брынцалова, наиболее востребованными услугами являются «Кадастровый учет и регистрация права», «Регистрация в ЕСИА» и «Регистрационный учет граждан РФ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.