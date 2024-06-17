Жители Подмосковья позвонили в Систему-112 шесть миллионов раз
Фото: [Пресс-служба Системы-112 Московской области]
Жители Подмосковья позвонили по номеру «112» шесть миллионов раз, ежедневно специалисты получают около 35 тысяч вызовов. Об этом сообщает Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
В сообщении уточнили, что 68% вызовов адресованы скорой медицинской помощи, 24% — службе полиции и ГИБДД. Остальные 8% — МЧС, службе «Антитеррор» и другим службам. Обращения жителей принимают и обрабатывают около 900 операторов и диспетчеров.
«На сегодняшний день за помощью можно обратиться пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью чат-бота, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС», — заключили в центре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.