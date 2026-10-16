Жители Подмосковья смогут отметить День отца на региональных площадках, их ждут концерты, семейные, спортивные и экологические мероприятия, квесты, конкурсы и розыгрыши призов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России».

Праздник отметят в третье воскресенье октября, его учредили в 2021 году по инициативе депутата от подмосковной «Единой России» Дениса Майданова.

Так, в пятницу, 16 октября, в Солнечногорске состоится семейный мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц, мероприятие начнется в 14:00 по адресу: улица Советская, дом 2. В поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа состоятся танцевальный флешмоб и мастер-класс «Подарок для папы», а в поселке Васильчиново папы вместе с детьми примут участие в спортивных эстафетах. В субботу, 17 октября, в Центральном парке Наро-Фоминска для отцов организуют спортивный квест «Папа, я люблю тебя!», в футбольном центре «Метеор» в Балашихе состоится спортивный праздник «Папа — мой тренер».

В воскресенье, 18 октября, на площадке городского парка культуры и отдыха Чехова в 12:00 начнется награждение отцов и концертные номера, после чего гостей ждут игры и эстафеты для пап и детей в рамках программы «Папа может!», мастер-класс «Папины умения» и не только.

Поддержка семей с детьми — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». В регионе проживают более 1,2 млн семей с детьми. За последние пять лет количество многодетных семей увеличилось почти на 40%. Им доступны меры социальной поддержки, включая льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное питание школьников и другие.

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