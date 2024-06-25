Жители Подмосковья смогут ознакомиться с предложениями работодателей в режиме онлайн

Завтра заработает онлайн-площадка федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», на которой жители Подмосковья смогут ознакомиться с актуальными предложениями работодателей о трудоустройстве. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что о своих вакансиях расскажут 27 крупных работодателей региона, в том числе, ПАО «РКК «Энергия», ООО «Ратеп-Инновация», ООО «Резерв», ООО «ОЛТЭКС», ОАО «Электростальский химико-механический завод» и другие. Помимо этого, участники смогут посетить онлайн-тренинг «Индивидуальный план развития как инструмент продвижения по карьерной лестнице» от профессионального коуча Оксаны Козловой. Подключиться к онлайн-площадке можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.