Жители Подмосковья смогут получать срочные услуги бесплатно
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Каждый год в Подмосковье срочные услуги получают более 200 тысяч жителей, теперь граждане смогут получить их бесплатно. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Такая услуга — это неотложная социальная помощь для жителей региона, которые оказались в трудной ситуации, и, включает она в себя бесплатное питание, одежду и обувь, временное жилье, содействие в оказании юридической и психологической помощи, оформление документов на соцобслуживание и так далее», — говорится в сообщении.
Оформить услуги можно на региональном портале госуслуг. Для этого нужно перейти в раздел «Соцподдержка» — «Соцпомощь», выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании», после чего в разделе «Цель обращения» найти пункт — «Срочные социальные услуги». Поддержку предоставят в течение 1 рабочего дня.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.