Жители Подмосковья смогут получать срочные услуги бесплатно

«Такая услуга — это неотложная социальная помощь для жителей региона, которые оказались в трудной ситуации, и, включает она в себя бесплатное питание, одежду и обувь, временное жилье, содействие в оказании юридической и психологической помощи, оформление документов на соцобслуживание и так далее», — говорится в сообщении.