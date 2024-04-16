Жители Подмосковья смогут принять участие в форуме «Российские цифровые технологии в образовании»

Жители Подмосковья смогут стать участниками Всероссийского форума «Российские цифровые технологии в образовании», который направлен на содействие в развитии российских цифровых технологий в данной сфере. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники форума обсудят переход к использованию российского программного обеспечения в образовании, развитие цифровых сервисов в этой сфере, образовательный контент и не только. Ими могут стать педагоги, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием, представители ИТ-отрасли и другие пользователи цифровых технологий в сфере образования. Мероприятие пройдет в городе Псков, зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.