Жители Подмосковья смогут принять участие в фотоконкурсе «Природа и климат»
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Жители Подмосковья могут отправить свои фотографии на конкурс «Природа и климат», который организовали консорциум «РИТМ углерода», факультет географии и геоинформационных технологий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Институт географии РАН. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области, которое оказывает информационную поддержку конкурсу в регионе.
«Фотоконкурс организован, чтобы привлечь как можно больше внимания к проблеме изменений климата, вызванных выбросами парниковых газов, и ролью природных экосистем в их поглощении. <…> мы поддерживаем все инициативы, направленные на достижение углеродной нейтральности, в том числе и творческие конкурсы. Приглашаю любителей природы в Подмосковье принять участие в этом мероприятии», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Заполнить форму для участия в конкурсе можно здесь. Участникам доступны пять номинаций — «Лес», «Степь, лесостепь, луга», «Моря, пресноводные экосистемы и болота», «Экспедиции и исследования». Фотовыставку с лучшими снимками откроют в конце сентября, после этого пройдет награждение победителей. Все конкурсные фотографии будут размещаться здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
*Возрастное ограничение 16+