Жители Подмосковья смогут принять участие в фотоконкурсе «Природа и климат»

«Фотоконкурс организован, чтобы привлечь как можно больше внимания к проблеме изменений климата, вызванных выбросами парниковых газов, и ролью природных экосистем в их поглощении. <…> мы поддерживаем все инициативы, направленные на достижение углеродной нейтральности, в том числе и творческие конкурсы. Приглашаю любителей природы в Подмосковье принять участие в этом мероприятии», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.