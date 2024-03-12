Жители Подмосковья смогут принять участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства

В эту пятницу начнется Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства, сообщает Министерство благоустройства Московской области. Оно пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Нам очень важно мнение наших жителей. Голосование позволяет именно гражданам решать, какие территории мы благоустроим в первую очередь», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что голосование проводится четвертый год подряд. В результате предыдущих этапов в регионе удалось благоустроить 74 территории. В этом году на голосовании будут представлены 220 территорий из 53 городских округов, выбранные жителями территории начнут благоустраивать в 2025 году. Проголосовать можно будет в участковых избирательных комиссиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.