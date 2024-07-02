Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской отраслевой конференции
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Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийской отраслевой конференции «Строительный навигатор 2024: курс на цифровизацию. Госстройнадзор». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Участники смогут узнать о последних трендах в строительной отрасли, а также обсудить актуальные вопросы с экспертами и специалистами. В частности, сокращение инвестиционно-строительного цикла, механизмы повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в строительном комплексе за счет внедрения современных цифровых инструментов и не только. В ходе второй части мероприятия пройдут тематические сессии с участием ведущих экспертов отрасли для застройщиков, проектировщиков и представителей региональных надзорных органов. Пройти регистрацию для участия можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.