Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах президента онлайн в МФЦ

Жители Подмосковья смогут отдать свой голос на выборах президента России, которые проходят с 15 по 17 марта, в цифровых зонах региональных офисов «Мои Документы», где был организован доступ к платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на Едином портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что сегодня и завтра почти все МФЦ будут работать в штатном режиме, в воскресенье цифровые зоны будут доступны в дежурных офисах.

«В некоторых филиалах открыты участковые избирательные комиссии. Оформление услуг в большинстве этих офисов на время проведения выборов приостановлено, за исключением выдачи готовых паспортов и доступа к компьютерам в цифровых зонах», — добавили в ведомстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.