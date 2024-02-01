Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье во всех областных Центрах амбулаторной онкопомощи

В эту субботу в рамках Дня открытых дверей жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье во всех 24 Центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В лечении онкологических заболеваний важным этапом является своевременная и качественная диагностика. Чем раньше новообразование обнаружат, тем эффективнее будет терапия. В эту субботу в Центрах амбулаторной онкологической помощи можно будет пройти исследования, получить консультацию онколога и получить ответы на волнующие вопросы», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Жителям в этот день будут доступны маммография, КТ/рентген-исследование органов грудной клетки, сдача ПСА-теста на рак простаты и теста на наличие скрытой крови в кале. Проверить свое здоровье можно будет без предварительной записи, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса ЦАОПов размещены здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.