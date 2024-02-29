Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье во всех Центрах амбулаторной онкопомощи в День открытых дверей

«Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить онкологические заболевания. Это второе подобное мероприятие с начала года. В первом Дне открытых дверей приняли участие около 1 тысячи человек. Мы рассчитываем, что и в этот раз немало желающих придет проверить свое здоровье», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.