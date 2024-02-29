Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье во всех Центрах амбулаторной онкопомощи в День открытых дверей
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Жители Подмосковья старше 18 лет смогут проверить свое здоровье во всех 24 Центрах амбулаторной онкологической помощи в рамках Единого дня открытых дверей, который запланирован на эту субботу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Регулярная диагностика позволяет своевременно обнаружить онкологические заболевания. Это второе подобное мероприятие с начала года. В первом Дне открытых дверей приняли участие около 1 тысячи человек. Мы рассчитываем, что и в этот раз немало желающих придет проверить свое здоровье», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В субботу пациенты смогут сделать маммографию и пройти УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале и не только. С собой нужно принести паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса центров расположены здесь.
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