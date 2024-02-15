Жители Подмосковья смогут воспользоваться услугой БТИ в приложении «Добродел»

В ведомстве уточнили, что в данную услугу входит предоставление справки о наличии или отсутствии прав собственности на объекты недвижимости до 1998 года, а также справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. Для получения услуги нужно скачать приложение «Добродел», перейти в раздел «Услуги» и нажмите на окно «Все услуги», выбрать блок «Дом и ЖКХ», нажать на услугу «Предоставление архивных сведений», заполнить онлайн-форму и отправьте заявку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.