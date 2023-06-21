Жители Подмосковья теперь могут узнать о работах по благоустройству на портале «Добродел»

На портал «Добродел» добавили новый модуль «Планы благоустройства», благодаря которому теперь можно онлайн посмотреть, где и какие работы запланированы, передает пресс-служба регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что данный модуль создан для того, чтобы жители получали актуальные сведения о планах по благоустройству в Московской области и могли отслеживать, где и какие работы ведутся, когда они завершатся. Кроме того, можно увидеть, какое ведомство отвечает за результат. В модуле будет размещаться информация о строительстве новых объектов, капитальных ремонтах, комплексном благоустройстве.

Отмечается, что пользователями портала «Добродел» уже стали почти три миллиона человек, еще более одного миллиона используют мобильное приложение. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года губернатор Подмосковья представил новый стиль и логотип «Добродела», разработанный студией Артемия Лебедева. В новой версии мобильного приложения появилась синхронизация с региональным порталом госуслуг и другими онлайн-сервисами Московской области.