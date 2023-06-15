«Доброта и милота»: Артемий Лебедев представил Андрею Воробьеву новый логотип «Добродела»

Встреча главы Московской области и основателя дизайн-студии состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Как подчеркнул Андрей Воробьев, «Добродел» является важным элементом работы. Еженедельно там регистрируются порядка шестнадцати тысяч новых пользователей.

«Это подтверждает, что сервис актуален. Важно, что он работает стабильно уже на протяжении многих лет», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Артемий Лебедев, в свою очередь, пояснил, что новый логотип «Добродела» символизирует заботу, доброжелательность и домашний уют. Он представляет из себя зеленую уточку в виде двух соединенных между собой букв D, которые означают «добрые дела».

«Мы совместили латиницу с кириллицей, и получился такой интересный ход. Все это вместе, собственно, показывает направление, куда идет эта новая программа — забота о людях. Единая точка входа для решения всех вопросов жителей. И доброта, и милота в одном флаконе», — рассказал Лебедев.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Новый логотип лаконично смотрится в приложении на экране телефона, подчеркнул дизайнер. Также в него интегрирован образ экологии и природы Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев назвал Петербургский международный экономический форум главным событием этого года.