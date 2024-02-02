Жители «Пригорода Лесное» смогут посещать поликлинику у себя в ЖК уже к концу года

Девелопер проекта группа «Самолет» продолжает возводить на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» Ленинского городского округа поликлинику на 1000 посещений в смену. В настоящий момент готовность здания уже превышает шестьдесят процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что строительство медицинского учреждения ведется по графику. На площадке задействовано шестьдесят человек, а также две единицы спецтехники. Сейчас рабочие осуществляют устройство кровли и фасада. Вместе с тем, ведутся работы по отделке, монтажу инженерных систем и устройству наружных сетей.

Согласно плану, в четырехэтажном здании площадью семь с половиной тысяч квадратных метров появятся два изолированных блока с отдельными входами — детский и взрослый. Пациенты смогут получить консультацию врачей общей практики и специалистов, а также пройти вакцинацию. Поликлинику оснастят высокотехнологичным оборудованием.

Напоминаем, что ранее в Ленинском округе с рабочим визитом побывал губернатор Андрей Воробьев и проверил ход строительства данного медицинского учреждения.