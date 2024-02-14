Жители Пушкинского округа заплатят шесть миллионов рублей за незаконную прокладку дороги
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Красногорский городской суд удовлетворил исковые требования Министерства экологии и природопользования Московской области о необходимости возместить ущерб, который был нанесен незаконным размещением отходов в микрорайоне Звягино Пушкинского округа. Ответчиками выступают четыре гражданина, организовавших земляные работы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Один из граждан, владелец земельного участка, решил проложить к нему дорогу. Для этого он, через своего представителя нанял другого гражданина, который и провел работы, отсыпав дорогу строительными отходами. Маркшейдерские и лабораторные исследования позволили рассчитать сумму ущерба почвам, которая превысила шесть миллионов рублей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Инспекторы эконадзора привлекли собственника земли к административной ответственности. Остальным участникам дела придется возместить причиненный ущерб. В ведомстве уточнили, что решение пока не вступило в законную силу.
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