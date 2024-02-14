Жители Пушкинского округа заплатят шесть миллионов рублей за незаконную прокладку дороги

«Один из граждан, владелец земельного участка, решил проложить к нему дорогу. Для этого он, через своего представителя нанял другого гражданина, который и провел работы, отсыпав дорогу строительными отходами. Маркшейдерские и лабораторные исследования позволили рассчитать сумму ущерба почвам, которая превысила шесть миллионов рублей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.