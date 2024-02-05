Жители села Мочилы в Серебряных прудах оценили запуск современного ВЗУ со станцией обезжелезивания

В минувшую субботу в селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды торжественно открыли новый водозаборный узел со станцией обезжелезивания, в мероприятии приняли участие заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов, глава муниципалитета Олег Павлихин, генеральный директор ООО «ЭкоСтройИнвест» Павел Банит, директор МУП «РСО го Серебряные Пруды» Сергей Устинов, а также местные жители. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что граждане, в дома которых теперь будет поступать более качественная вода, смогли снять пробу прямо из скважины. Жительница дома № 9 по улице Юбилейной Людмила Салыкова поделилась, что новый ВЗУ решил проблему с качеством воды и напором ее подачи. По ее словам, теперь воду можно пить даже без фильтрации. Жительница того же дома Наталья Банцетова пригласила участников мероприятия лично убедиться в качестве воды и попробовать ее из крана.

Новый водозаборный узел будет обеспечивать качественной питьевой водой 826 жителей села Мочилы, его построили с учетом перспективного развития.

«В Московской области уже девять лет реализуется губернаторская программа «Чистая вода», за это время построено и модернизировано 535 объектов питьевого водоснабжения в 48 округах, включая новые водозаборные узлы, станции водоочистки и водоподготовки, водоводы, что позволило улучшить качество водоснабжения для 2,5 миллиона жителей региона», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В ходе строительства нового ВЗУ в селе пробудили две новые артезианские скважины, построили станцию очистки воды с автоматическим управлением и установили водонапорную башню, которая сгладит пиковое потребление воды и обеспечит пожаротушение села.

«По данному населенному пункту поступали многочисленные обращения граждан о том, что вода не соответствует требованиям и нормам. И действительно, вода по железу превышала все допустимые нормы более чем в три раза, по мутности — в два раза. Поэтому было принято решение сделать на территории села Мочилы новый водозаборный узел. Это решение поддержало правительство Московской области, в частности, Министерство жилищно-коммунального хозяйства», — добавил глава округа Олег Павлихин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.