Жителям будет, где припарковаться: Новый многоуровневый паркинг возведут в ЖК «Ярославский»

Жилые комплексы в Подмосковье возводят с учетом комфорта жителей — благоустроенные территории и дворы без машин стали новым стандартом. Так, на территории ЖК «Ярославский» в Мытищах реализуют проект отдельно стоящего многоуровневого паркинга на 500 машино-мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что компании ПИК уже получила соответствующее разрешение на строительство объекта от ведомства. Паркинг представляет собой отдельно стоящее восьмиэтажное здание. Въезд и выезд оборудуют шлагбаумом, доступ автовладельцев на верхние этажи будет осуществляться по двум лестницам и с помощью лифта.

На пути к автостоянке будет уложена прочная и антискользящая поверхность для пешеходов, а на пересечениях тротуаров с дорогой будут установлены заниженные бордюры. Машино-места предусмотрены как для автомобилей средних размеров, так и для увеличенных габаритов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что с 1 февраля подмосковные учителя могут подать заявки на получение компенсации за аренду жилья.