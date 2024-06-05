Жителям и гостям Подмосковья, напомнили как оплачивать проезд в автобусах Мострансавто

При оплате проезда в автобусах АО «Мострансавто» на городских маршрутах и на маршрутах с фиксированным тарифом прикладывать банковские, социальные и транспортные карты нужно только один раз, чтобы не допустить двойное списание оплаты. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для оплаты проезда на зональных пригородных и междугородних маршрутах, то есть там, где от протяженности поездки будет зависеть ее стоимость, карту необходимо прикладывать дважды. Это касается не только бесконтактных банковских карт и транспортных карт „Стрелка“ и „Тройка“, но и социальных карт жителя Подмосковья и москвича», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что оплата проезда позволит получить страховую выплату в случае ДТП, а также даст возможность формировать пассажиропотоки на маршрутах, развивать транспортную инфраструктуру и улучшать подвижной состав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.