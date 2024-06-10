Жителям и гостям Подмосковья рассказали, как общественный транспорт будет работать в День России

В эту среду в связи с празднованием Дня России расписание общественного транспорта изменится, автобусы и пригородные поезда ЦППК в этот день будут следовать по расписанию субботы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Помимо этого, поезд МТППК будут следовать по графику выходного дня. В ведомстве уточнили, что в праздничный день на маршрутках региона будут курсировать более семи тысяч автобусов, большинство из которых — АО «Мострансавто». Жителей и гостей региона призвали заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание общественного транспорта на автовокзалах и автостанциях, остановочных пунктах и на официальных сайтах ЦППК, МЖД и МТППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.