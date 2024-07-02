Жителям Московского региона рассказали о погоде в среду

В эту среду, 3 июля, в Москве и области ожидается небольшое снижение температуры воздуха. Об этом Regions рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, днем в этот день ожидается облачная погода. Сильные осадки в среду не прогнозируются.

«Температура воздуха будет от +26 до +31 градуса. Ветер южный. По силе — от двух до семи метров в секунду», — сообщил эксперт.

Ильин также добавил, что ночная температура воздуха будет находиться в пределах +17…+22 градусов, атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.

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