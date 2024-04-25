Жителям Московской области напомнили о сроках передачи показаний счетчиков

В ведомстве напомнили, что передать показания можно на официальном сайте и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ, по телефону 8-499-444-01-00 и в клиентских офисах расчетного центра.

В областном МинЖКХ подчеркнули, что своевременная передача показаний позволяет экономить время на оплате коммунальных услуг. Сроки приема показаний можно уточнить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в приложении расчетного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что масштабная программа модернизации системы ЖКХ региона затронет 5,4 миллиона человек.