Масштабная программа модернизации ЖКХ в Подмосковье коснется 5,4 млн жителей

За пять лет масштабная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья затронет 5,4 миллиона местных жителей. Ход работ по повышению надежности системы теплоснабжения в регионе обсудили на совещании губернатор Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

Теплоснабжение является очень важным вопросом, подчеркнул Андрей Воробьев. Профильные ведомства, представители ресурсоснабжающих организаций и УК вместе с экспертами уже обследовали объекты теплоснабжения в каждом муниципалитете, чтобы определить, где необходим ремонт и новые мощности.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное», — подчеркнул губернатор.

Реализуемая в Подмосковье программа модернизации ЖКХ является самой масштабной в России. Так, в текущем году в Московской области в рамках региональной программы намерены привести в порядок тридцать шесть котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) и почти сто девяносто километров теплосетей.

Еще девять котельных и четыре километра сетей отремонтируют с привлечением средств Фонда национального благосостояния, семьдесят четыре котельные и четыре километра сетей будут модернизированы в рамках концессий.

Ближе к лету теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей. По итогам работ будет понятно, какие еще участки необходимо включить в программу капитального ремонта на текущий год. Некоторые муниципалитеты, например, Наро-Фоминск и Балашиха, уже приступили к выполнению работ по программе.

В ходе совещания вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что отопительный сезон в регионе планируют завершить уже в конце этой недели.