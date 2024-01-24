Жителям Московской области рассказали о дорожной обстановке утром в среду

Этим утром на дорогах Подмосковья относительно свободно, зафиксировано свыше 675 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Варшавском, Каширском, Щелковском, Новорижском и Носовихинском шоссе в сторону столицы.

Также заторы есть на трассах «Дон», «Крым», «Волга», «Урал», «Балтия», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали не совершать резких маневров, а также неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в этом году в регионе заменят около 500 автобусов.