Жителям Московской области рассказали о дорожной обстановке утром в среду
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Этим утром на дорогах Подмосковья относительно свободно, зафиксировано свыше 675 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.
Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Варшавском, Каширском, Щелковском, Новорижском и Носовихинском шоссе в сторону столицы.
Также заторы есть на трассах «Дон», «Крым», «Волга», «Урал», «Балтия», «Холмогоры» и А-105.
Водителей призвали не совершать резких маневров, а также неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в этом году в регионе заменят около 500 автобусов.