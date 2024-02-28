Жителям Подмосковья будут платить за фото мусоровозов, с которых разлетаются отходы

С 1 марта жителям Московской области в рамках акции «Поймай мусоровоз» начнут платить за фото мусоровозов, с которых разлетаются отходы. Об этом сообщает сообщество «Рай и МКАД | Подмосковье» в своих социальных сетях.

Акцию запустили региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис». Для участия в ней нужно сфотографировать нарушение и госномер транспорта, после чего отправить фото на электронную почту rsoactiv@ec-line.ru. В письме нужно будет указать дату, место и номер телефона для связи. Первый житель, которые пришлет фото или видео этого нарушения, получит вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Акция будет работать на территории обслуживания компаний-регоператоров — в Люберцах, Жуковском, Раменском, Бронницах, Егорьевске, Воскресенске, Шатуре, Солнечногорске, Клину и на части территории Химок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.