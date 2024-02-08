Жителям Подмосковья напомнили, как обезопасить себя в интернете

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнили жителям региона, как обезопасить себя в интернете.

В ведомстве подчеркнули, что сначала важно установить сильные пароли для своих учетных записей — разные для каждого аккаунта. Рекомендуется менять пароли раз в несколько месяцев.

Также следует установить на аккаунт двухфакторную аутентификацию, чтобы вход подтверждался кодом из СМС или биометрией.

Кроме того, в министерстве посоветовали регулярно проверять актуальность версии антивирусной программы.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал об успешных практиках цифровизации в регионе.