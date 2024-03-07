Жителям Подмосковья напомнили о скором завершении регистрации на ДЭГ по выборам президента
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В понедельник на следующей неделе завершается регистрация избирателей на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) по выборам президента России, подать заявку на такой формат голосования можно на портале «Госуслуги». Об этом напомнил заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Олег Рожнов.
По его словам, на голосование, которое пройдет с 15 по 17 марта, уже зарегистрировались более 3,5 миллиона россиян. Он отметил, что избиратели, которые получили доступ к ДЭГ, не смогут получить бюллетень на избирательном участке.
«Что касается очного голосования, то участковые избирательные комиссии Подмосковья уже приступили к работе. В дни, предшествующие началу голосования, уже можно подать заявление о голосовании по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Также члены УИКов принимают заявления о голосовании вне помещения для голосования. Кроме этого, жители региона могут уточнить сведения о себе в списке избирателей», — добавил Рожнов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.