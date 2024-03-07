Жителям Подмосковья напомнили о скором завершении регистрации на ДЭГ по выборам президента

«Что касается очного голосования, то участковые избирательные комиссии Подмосковья уже приступили к работе. В дни, предшествующие началу голосования, уже можно подать заявление о голосовании по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Также члены УИКов принимают заявления о голосовании вне помещения для голосования. Кроме этого, жители региона могут уточнить сведения о себе в списке избирателей», — добавил Рожнов.