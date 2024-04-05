Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки домашних животных в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья, которые планируют поездки с питомцами в автобусах АО «Мострансавто», должны соблюдать определенные правила. О них напоминает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, пассажиры могут бесплатно провозить собак карликовых пород на руках или в составе ручной клади, а также собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров. При этом на них должен быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак.

«Других питомцев, в том числе птиц и рептилий, необходимо перевозить в клетках, сумках-переносках или контейнерах. Пассажирам нужно обратить внимание на габариты ручной клади: сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 120 сантиметров», — говорится в сообщении.

Собак средних и крупных пород можно перевозить в наморднике и на коротком поводке. При этом стоимость их проезда будет рассчитываться по тарифу в зависимости от удаленности маршрута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.