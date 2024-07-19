Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки летнего спортинвентаря в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья могут бесплатно перевозить летний спортинвентарь и средства индивидуальной мобильности в автобусах АО «Мострансавто», если их размер не превышает 120 сантиметров, например, самокат, ролики или скейтборд. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более крупный предметы можно перевезти за дополнительную плату, если их габариты в сумме не будут превышать 180 сантиметров. Кроме того, инвентарь не должен препятствует входу или выходу из автобуса, а также пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров.

«Провоз инвентаря и снаряжения оплачивается согласно действующему тарифу: в автобусах городских маршрутов он составляет 54 рубля, в пригородных до 25 километров включительно — 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 километров включительно — 108 рублей, свыше 50 километров — 162 рубля», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.