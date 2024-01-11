Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки зимнего спортинвентаря в автобусах

Зимний спортивный инвентарь и средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны соответствовать габаритам не более 120 сантиметров, чтобы их можно было бесплатно перевозить в автобусах Мострансавто. Об этом напомнили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что к таким предметам относятся коньки и ледянки. Более крупные предметы, размеры которых не превышают 180 сантиметров, можно перевозить по тарифу на провоз ручной клади. Это, например, сноуборды, санки. Стоимость проезда в этом случае будет зависеть от удаленности поездки.

«Водитель может отказать пассажиру в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. При провозе спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров», — добавили в сообщении.

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