Жителям Подмосковья объяснили, в каких случаях можно оформить банкротство без суда

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, может ли человек признать себя банкротом, не обращаясь в суд.

К омбудсмену обратился пенсионер из Лотошино. Мужчина рассказал, что несколько лет назад взял потребительский кредит, но не смог погасить его в срок. Суд обязал выплатить банку сто тысяч рублей, но из доходов у пожилого мужчины осталась только пенсия.

Как объяснила Ирина Фаевская, банкротством должника-гражданина признается его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Если общий размер долга составляет не менее 25 тысяч рублей, но не более одного миллиона рублей, то гражданин может подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке.

При этом должны быть соблюдены еще несколько условий: основной доход гражданина составляет страховая пенсия; исполнительный документ имущественного характера, выданный не позднее чем за год до даты обращения о признании гражданина банкротом, предъявлялся или направлялся для исполнения и данные требования не исполнены или исполнены частично; у гражданина на дату подачи заявления о признании его банкротом отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, за исключением страховой пенсии.

«Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подается им по месту жительства или месту пребывания в многофункциональный центр <…>. К заявлению прилагаются в том числе: список всех кредиторов, известных должнику, с указанием <…> адресов и сумм долга; копия документа, удостоверяющего личность гражданина; копия документа, подтверждающего место жительства или пребывания гражданина; справки, подтверждающие основания для обращения с заявлением, выданные не ранее чем за три месяца до даты обращения гражданина с таким заявлением», — подчеркнула омбудсмен.

Как только сведения из заявления будут проверены, МФЦ внесет информацию в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве о возбуждении процедуры внесудебного банкротства. Данная процедура бесплатная и может занять около полугода.