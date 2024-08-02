Жителям Подмосковья оказали высокотехнологичную медпомощь более 21 тысячи раз с начала года

С начала 2024 года жители Подмосковья получили бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощью с применением сложных и/или уникальных методов лечения более 21 тысячи раз, на эти цели было направлено около 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Московской областной Думе.