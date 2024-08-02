Жителям Подмосковья оказали высокотехнологичную медпомощь более 21 тысячи раз с начала года
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С начала 2024 года жители Подмосковья получили бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощью с применением сложных и/или уникальных методов лечения более 21 тысячи раз, на эти цели было направлено около 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Московской областной Думе.
«Для лечения некоторых заболеваний необходимо применение сложных или даже уникальных методов лечения. И у наших жителей есть возможность ими воспользоваться. В этом году на оплату оказанной высокотехнологичной медицинской помощи жителям Московской области предусмотрено свыше 8,7 миллиарда рублей», — сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Получить высокотехнологичную медицинскую помощь можно при наличии медицинских показаний, подтвержденных лечащим врачом. Перечень услуг размещен в постановлении Правительства РФ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.