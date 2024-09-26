Жителям Подмосковья представили «Осенний гастропутеводитель»
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В Подмосковье появился «Осенний гастропутеводитель», в котором содержится подборка кафе и ресторанов в областных парках, его выпустило АНО «МосОблПарк». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Рестораны и кафе стали неотъемлемой частью парковой культуры Подмосковья. Только в этом году в парках открылось три новых заведения: кафе «Спортсмены» в парке «Раздолье», рестораны «Ботаника бистро» в Раменском городском парке и «Ботаника by Вшивкина» в парке «Меленки». О них можно узнать в нашем гастропутеводителе», ― рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Ознакомиться с путеводителем можно здесь. В него вошли более 10 заведений, включая сеть семейных ресторанов «Ботаника» в парках Балашихи, Раменского и Павловского Посада, ресторан «Все Сезоны» в парке «Елочки» в Домодедово и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.