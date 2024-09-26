Жителям Подмосковья представили «Осенний гастропутеводитель»

«Рестораны и кафе стали неотъемлемой частью парковой культуры Подмосковья. Только в этом году в парках открылось три новых заведения: кафе «Спортсмены» в парке «Раздолье», рестораны «Ботаника бистро» в Раменском городском парке и «Ботаника by Вшивкина» в парке «Меленки». О них можно узнать в нашем гастропутеводителе», ― рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.