Жителям Подмосковья представили список маршрутов Мострансавто, следующих до пляжей

В преддверии жарких выходных АО «Мострансавто» подготовило список из 48 маршрутов, на автобусах которых можно доехать до общественных пляжей и зон отдыха на воде. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на маршрутах № 25 «Солнечногорск — Тимоново» и № 26 «Солнечногорск — Рыгино» можно доехать до центрального городского пляжа в Солнечногорске, ближайшая остановка к пляжу — «Механический завод». Маршруты № 25 «Лыткарино (6 м/р) — Волкуша — ст. Люберцы», № 29 «Лыткарино (Автостанция) — ст. Томилино» и № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» следуют до зоны отдыха «Волкуша» в Лыткарине. Ознакомиться с полным списком маршрутов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.